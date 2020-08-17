"Животные на "Страусиной ферме" в ужасных условиях, голодные, раненные"

Животные на "Страусиной ферме", что близ Бишкека, находятся в ужасных условиях, голодные, у некоторых есть незажившие раны. Об этом в популярной группе "Черный список" в соцсетях написала Татьяна. Посетив эту ферму она осталась в шоке от увиденного и просит соответствующие органы разобраться в ситуации.

"Посетили такое место как "Страусиная ферма", теперь невозможно не думать о бедных животных. Они находятся в ужасных условиях, голодные, у некоторых есть незажившие раны, нет никакой дистанции, страусы могут цапнуть не только ребёнка, но и взрослого. Клетки грязные, нет нормальных замков, ко всем животных свободный доступ. Бедный медведь сидит в грязи, в своих же отходах. Там стоит ужасная вонь, его можно покормить и никто ничего не скажет, а если ребёнок засунет руку? Мало того, что не убирают, так ещё и не кормят нормально. Сейчас на улице полно свежей травы, а их кормят сеном и кукурузными сладкими палочками. Всех животных кормят одинаково. Женщина, которая там работает, их бьет, матерится, мальчик лет 5-ти (видимо сын этой женщины), тоже бьет животных. Воды почти ни у кого нет, а если есть, то столетней давности.

У некоторых животных вместо клеток полностью закрытые пластиковые помещения, свежий воздух поступает через маленькую щель (и представьте какой там воздух, если там не убирают). Животные страдают, куда идти? Куда жаловаться? Не понимаю, зачем заводить животных, зачем работать там, если вы их не любите? Откуда они взяли столько диких животных? Ради 100 сомов портят жизнь братьям нашим меньшим. Куда смотрят соответствующие органы? Помогите разобраться в этом", - рассказала женщина.