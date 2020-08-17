В России начинаются учения ОДКБ "Эшелон-2020"

С 17 по 20 августа в Астраханской области РФ пройдут специальные учения ОДКБ "Эшелон-2020". Они, по информации пресс-службы ОДКБ, предназначены для отработки военными стран партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана- вопросов материально-технического обеспечения во время совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.

Учения проводятся с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ на территории Астраханской области, на полигоне "Капустин Яр". В маневрах под руководством заместителя командующего войсками Южного военного округа Минобороны РФ по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова планируется участие воинских контингентов этих государств и оперативной группы Объединенного штаба ОДКБ.

Продолжительность учений "Эшелон-2020", содержание этапов и районы проведения были определены в ходе штабных переговоров, состоявшихся в июле в режиме видеоконференции на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ в Москве, с участием представителей оборонных ведомств всех стран шестерки. Также были согласованы составы руководства учений, оперативных групп и привлекаемых национальных контингентов.

Учения "Эшелон" организуются уже во второй раз, в прошлом году они проходили в октябре на территории Новгородской области. В ходе них были отработаны вопросы восполнения расхода ракет, боеприпасов и других материальных средств, размещения полевого склада горючего на местности, организации обслуживания и ремонта вооружения и военной техники. Подразделения также выполнили эвакуацию техники к местам ремонта силами ремонтно-эвакуационных групп. С помощью специального танкового мостоукладчика МТУ-20 специалисты из подразделений армий Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана наводили мосты, грузили технику на железнодорожные платформы, выполняли другие задачи.

По словам начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, необходимость подобного формата учений продиктована "актуальностью развития системы материально-технического обеспечения войск ОДКБ, как одного из важнейших направлений обеспечения нашей коллективной безопасности".

Ранее Анатолий Сидоров сообщал, что на осень этого года запланирован и ряд других учений, в числе которых - "Взаимодействие", "Нерушимое братство", "Поиск", "Рубеж".