Погода
$ 77.57 - 77.93
€ 91.05 - 92.55

В России начинаются учения ОДКБ "Эшелон-2020"

123  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 17 по 20 августа в Астраханской области РФ пройдут специальные учения ОДКБ "Эшелон-2020". Они, по информации пресс-службы ОДКБ, предназначены для отработки военными стран партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана- вопросов материально-технического обеспечения во время совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.

Учения проводятся с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ на территории Астраханской области, на полигоне "Капустин Яр". В маневрах под руководством заместителя командующего войсками Южного военного округа Минобороны РФ по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова планируется участие воинских контингентов этих государств и оперативной группы Объединенного штаба ОДКБ.

Продолжительность учений "Эшелон-2020", содержание этапов и районы проведения были определены в ходе штабных переговоров, состоявшихся в июле в режиме видеоконференции на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ в Москве, с участием представителей оборонных ведомств всех стран шестерки. Также были согласованы составы руководства учений, оперативных групп и привлекаемых национальных контингентов.

Учения "Эшелон" организуются уже во второй раз, в прошлом году они проходили в октябре на территории Новгородской области. В ходе них были отработаны вопросы восполнения расхода ракет, боеприпасов и других материальных средств, размещения полевого склада горючего на местности, организации обслуживания и ремонта вооружения и военной техники. Подразделения также выполнили эвакуацию техники к местам ремонта силами ремонтно-эвакуационных групп. С помощью специального танкового мостоукладчика МТУ-20 специалисты из подразделений армий Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана наводили мосты, грузили технику на железнодорожные платформы, выполняли другие задачи.

По словам начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, необходимость подобного формата учений продиктована "актуальностью развития системы материально-технического обеспечения войск ОДКБ, как одного из важнейших направлений обеспечения нашей коллективной безопасности".

Ранее Анатолий Сидоров сообщал, что на осень этого года запланирован и ряд других учений, в числе которых - "Взаимодействие", "Нерушимое братство", "Поиск", "Рубеж".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391099
Теги:
ОДКБ, Россия, учения, армия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  