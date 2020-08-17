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Врачи Башкирии оценили усилия кыргызских коллег в борьбе с коронавирусом

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- Евгений Денисенко
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Кыргызские медики хорошо освоили лечение COVID-19. Об этом заявил замминистра здравоохранения Башкортостана Евгений Кустов, комментируя результаты командировки врачей из этой российской республики в Кыргызстан.

Напомним, что группа медиков из Башкортостана побывала в Кыргызстане в рамках оказания гуманитарной помощи со стороны России. В состав группы вошли хирурги, кардиологи, терапевты, педиатры и другие специалисты с опытом лечения больных с коронавирусной инфекцией. Вместе с коллегами из Минобороны РФ и Москвы, а также с самими кыргызстанскими врачами они приняли активное участие в лечении больных и профилактике среди населения опасного заболевания.

Как проинформировал в соцсетях Евгений Кустов, специалисты из Башкортостана побывали практически во всех регионах дружественной России республики. И дали необходимые рекомендации по правильному проведению противоэпидемических мероприятий, "всем, кому надо, помогли".

"Наши врачи работали в "красных" зонах, разделившись на группы и перемещаясь по самым тяжёлым участкам. Если в какой-то больнице была необходимость, работали неделю и больше. Если видели, что врачей достаточно и все пациенты осмотрены, выдвигались в другой стационар", – рассказал замминистра.

В общей сложности, по его словам, башкирские медики поработали в 31 учреждении, осмотрели более четырех тысяч человек. И также делились опытом с самими врачами Кыргызстана – в плане соблюдения правил биозащиты, подготовки системы здравоохранения к возможному ухудшению эпидситуации, по другим актуальным вопросам.

"Никто из нас не ожидал такого теплого отношения к докторам, не только к нам, но и местным, какое мы увидели и почувствовали в этой стране", – поделился Евгений Кустов. Он подчеркнул, что эпидемия в стране не заканчивается, но пошла на спад.


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URL: https://www.vb.kg/391100
Теги:
Россия, Кыргызстан, медики, Помощь
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