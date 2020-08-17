Депутат о работе учителей на выборах: Заставьте уважать себя и свой труд!

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Ирина Карамушкина считает, что государство решило отказаться в сентябре-октябре от традиционной формы обучения в школах не столько из-за эпидситуации по коронавирусу, а по причине грядущих выборов. Так учителя будут усиленно заниматься агитацией провластных партий, уверена она.

В связи с чем, парламентарий призвала педагогов прекратить бояться и заставить уважать себя и свой труд.

"Вот вы знаете, что на занятия не сядут школьники не так как из-за вируса, который ушёл до октября (по мнению правительства...как они рассчитали? А, выборы же!), а потому, что все школы превратили в избирательные участки (впрочем как всегда!). Но сегодня все учителя свободны от занятий и будут усиленно заниматься агитацией партий Ж/М! И власти так удобней контролировать ... дети не мешают и занятий нет...

Уважаемые учителя, бывшие мои коллеги, если вас цинично и нагло будут заставлять работать в избирательной кампании, вы же грамотные - посмотрите закон, вас могут только попросить и тогда вы заключите договор с той партией, на которую хотите поработать! Прекратите постоянно всех бояться, заставьте уважать себя и свой труд!", - написала депутат на своей странице в Facebook.