Еще один чиновник из мэрии Бишкека получил должность на Иссык-Куле

В команде мэрии города Бишкек произошли кадровые перестановки. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"В соответствии с законом КР "О государственной гражданской и муниципальной службе" заведующий организационным отделом центрального аппарата мэрии города Бишкек Анарбеков Абдес Сыпарбекович в порядке ротации назначен на вакантную должность руководителя аппарата полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области", - говорится в сообщении.

Приказ о ротации подписали мэр столицы Азиз Суракматов и губернатор Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев.

Напомним, сам Балбак Тулобаев (бывший руководитель аппарата мэрии Бишкека) был назначен на должность руководителя полномочного представительства правительства в Иссык-Кульсколй области 26 июня.