Погода
$ 77.57 - 77.93
€ 91.05 - 92.55

Еще один чиновник из мэрии Бишкека получил должность на Иссык-Куле

149  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В команде мэрии города Бишкек произошли кадровые перестановки. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"В соответствии с законом КР "О государственной гражданской и муниципальной службе" заведующий организационным отделом центрального аппарата мэрии города Бишкек Анарбеков Абдес Сыпарбекович в порядке ротации назначен на вакантную должность руководителя аппарата полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области", - говорится в сообщении.

Приказ о ротации подписали мэр столицы Азиз Суракматов и губернатор Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев.

Напомним, сам Балбак Тулобаев (бывший руководитель аппарата мэрии Бишкека) был назначен на должность руководителя полномочного представительства правительства в Иссык-Кульсколй области 26 июня.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391107
Теги:
Иссык-Кульская область, кадры, назначение, Бишкек, Кыргызстан, Балбак Тулобаев, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  