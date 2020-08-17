Частные школы КР просят разрешить им работать с 1 сентября в обычном режиме

Ассоциация "Союз образовательных учреждений" просит власти Кыргызстана разрешить частным школам работу с 1 сентября в обычном режиме. За летнее время частными школами были приложены титанические усилия и внедрены максимальные защитные меры, уверяют в Ассоциации. Соответствующее письмо было направлено президенту, в правительство, Жогорку Кенеш, министерство образования и науки КР, а также Агентству по защите и продвижению инвестиций КР.

"На сегодняшний день, частный сектор в образовании вносит значительный вклад в привлечение инвестиций, развитие экономики и повышение качества образования в Кыргызской Республике. Именно частный сектор в первые дни пандемии был максимально подготовлен к новым вызовам, связанным с COVID-19, что позволило успешно и без сложностей завершить учебный год: были полностью переоборудованы помещения, педагогические кадры прошли соответствующие курсы повышения квалификации, распространен новый опыт другим образовательным организациям, в том числе государственным школам. За летнее время частными школами были приложены титанические усилия и внедрены максимальные защитные меры, чтобы ученики могли учиться в обычном режиме с 1 сентября 2020 года", - говорится в письме.

В частности:

1) персонал многих частных школ прошел полные онлайн курсы Всемирной Организации Здоровья (ВОЗ) по предотвращению пандемии среди учеников;

2) были оснащены классы и все пространство учебных заведений средствами защиты, с учетом полного соблюдения социальной дистанции в классах, согласно требованиям ВОЗ;

3) педагогический состав был обучен новым методам работы оффлайн и онлайн, с использованием практических заданий.

Всего по стране официально зарегистрировано 114 частных дневных общеобразовательных организаций, где проходят обучение 24 366 учеников. В частном секторе образования работают и платят налоги более 10 500 работников, в том числе 2730 учителей.

"У многих работников есть свои семьи, которые необходимо кормить и обеспечивать. Необходимо отметить, что среди работников частных школ много матерей одиночек, у которых есть также дети с инвалидностью. За время пандемии более 40% сотрудников частных школ потеряли свои рабочие места ввиду банкротства и экономического кризиса. До сих пор не предприняты государством антикризисные меры по поддержке частного сектора в образовании в Кыргызской Республике", - отмечает исполнительный директор Ассоциации "Союз образовательных учреждений" Атабаева Н.М.

Главным преимуществом частных образовательных учреждений, позволяющим им начать свою деятельность с 1-го сентября, говорит она, является то, что квадратура зданий разрешает производить рассадку учеников согласно необходимым нормам:

- в частных школах малокомплектные классы, небольшой контингент учащихся и частные школы имеют возможность поделить классы на 10 - 12 учеников;

- частные школы располагают всеми техническими возможностями для обеспечения учебного процесса без угрозы жизни учителей и учащихся;

- питание в столовых может быть организовано в две смены;

- все классы оборудованы кварцевыми лампами;

- на каждом этаже лежат коврики с дезинфекционными наполнителями;

- в каждом классе имеются антибактериальные опрыскиватели;

- школы заключают контракты на дезинфекционную обработку зданий раз в 7-10 дней;

- в частных школах есть Протокол Covid-19, который был составлен в соответствии с протоколом правительства от 11 мая по нераспространению вируса. Этот протокол уже был отправлен всем родителям, и они в свою очередь подписали заявление, о том, что их дети будут строго соблюдать правила протокола.

- в частных школах есть свои транспортные средства, которые обеспечивают доставку в школу не только детей, но и сотрудников, тем самым исключая риски заражения в общественном транспорте;

- администрации школ обязуются обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к работе образовательных учреждений, а также соблюдение необходимой дистанции при рассадке детей в помещениях школы, временно отказаться от проведения общешкольных мероприятий и массовых собраний;

- прием в школу для обучения в реальном режиме будет осуществляться на основании заявления родителей, которые в письменном виде дадут обязательства соблюдать установленные школой правила безопасности и отказаться от посещения общественных мест с ребенком.

Особо подчеркивается, что во время чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации родители и ученики столкнулись с массой проблем, связанных с онлайн обучением и признали его большую неэффективность, а именно:

1) отсутствие личного общения с преподавателем при дистанционном обучении, исключает возможность применения личного подхода к каждому ученику в процессе обучения, что влечет за собой низкую успеваемость из-за вынужденного сокращения получаемой учебной информации;

2) отсутствие психологической мотивации и трудности с самоорганизацией у учащихся;

3) перегруженность социальных сетей и интернет платформ, отсутствие технических возможностей, таких как устойчивое Интернет- соединение;

4) в онлайн-уроке трудно включить всех учащихся в общее обсуждение, как и организовать диалог. Обычно в дискуссии участвуют 15–20% присутствующих;

5) возникает сложность организации групповой работы, которая необходима для деятельностного образования;

6) методы, используемые в определённых предметах (физика, математика), где требуется выполнение практической работы непосредственно учеником (собрать экспериментальную установку, выполнить построение циркулем), оказываются неэффективными при дистанционном обучении;

7) нет гарантии самостоятельного выполнения/решения учебных заданий и задач;

И другие.

"Согласно статистике зараженных Covid-19, дети, перенесшие заболевание в возрасте до 17 лет, составил всего одну десятую часть. В основном случаи заражения были зафиксированы у подростков, которые находились в местах с низким соблюдением санитарных норм, а также в местах с большим скоплением людей. Однако, в местах, где меры предосторожности соблюдались, случаи заражения подростков и детей практически отсутствовали. Необходимо учитывать тот факт, что частные школы в Кыргызстане максимально соблюдают все меры безопасности и технически соответствуют международным стандартам по предотвращению пандемии", - заявляют в Ассоциации.

Также руководство государства просят принять реальные меры по поддержке частного сектора в образовании:

• ввести льготный период налогообложения по подоходному налогу и социальным выплатам;

• изменить ставки коммунальных расходов с промышленного тарифа, на тариф для населения;

• ввести льготное субсидирование для восстановления деятельности организаций.

"Особо хотелось бы обратить ваше внимание, что некоторые частные школы уже получили разрешение на работу в очном формате и используют это разрешение как рекламу для привлечения клиентов", - информирует Атабаева. - "Поэтому, мы требуем создать независимую комиссию, которая будет выдавать каждой школе разрешение на работу только после выезда на место, а не после кулуарных переговоров руководства школы с чиновниками из министерства".

Сегодня, в реалиях нашего времени, и в силу экономического кризиса, перевод частного образования на удаленное обучение может нанести непоправимый урон этой сфере, которая является не просто бюджетообразующим, но и динамично развивающимся в силу своей инвестиционной привлекательности, сектором экономики, заключили в Ассоциации.