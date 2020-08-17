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"Прекратите давление на профсоюзы!" ФПК снова митингуют

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- Виктория Гунгер
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Представители Федерации профсоюзов вновь вышли на митинг к зданию Белого дома. Требование членов организации – прекратить давление на ФПК, а также в целом привлечь внимание к ситуации, сложившиеся там в последнее время.

Как пояснили VB.KG в Федерации профсоюзов КР, следственными органами ГУВД Бишкека в настоящее время проводятся допросы, очные ставки и следственные мероприятия, а также оказывается всяческое давление на членов данной организации по заявлению бывшего председателя ФПК Мирбека Асанакунова.

- Он, таким образом, всячески пытается обжаловать законное решение, принятое Советом Федерации по его освобождению от должности после подделки документов о трудовом стаже. Причем, подкрепленное решением трех судов. Банки заблокировали счета Федерации профсоюзов, что полностью парализовало деятельность профцентра. Мы обращаемся к главе государства Сооронбаю Жээнбекову с просьбой прекратить давление на профсоюзы и наших лидеров со стороны семьи Асанакунова и правоохранительных органов. Мы и наши коллеги из других стран, которые всячески нас поддерживают, очень надеемся, что наш голос будет услышан, - подчеркнули в ФПК.

В Федерации также добавили, что продолжат мирные акции протеста против произвола "силовиков" и незаконного возвращения на должность бывшего главы ФПК Мирбека Асанакунова.


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URL: https://www.vb.kg/391111
Теги:
митинг, президент, профсоюзы, конфликт, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, Мирбек Асанакунов
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