Нарушение саннорм. В Бишкеке оштрафованы "Кайнар", "Палацио", "Народный"

В прошедшие выходные за нарушение санитарных правил бизнесмены в Бишкеке были оштрафованы на 46 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии города Бишкек непрерывно борется с нарушителями санитарных требований в условиях пандемии. Прошедшие выходные нам так же было не до отдыха, мы проверяли соблюдение санправил в общественных местах, чтобы каждый горожанин, бизнесмен был защищен от КОВИД-19", - говорится в сообщении.

Было проверено около 90 хозяйствующих субъектов, составлено 12 протоколов по статье 293 Кодекса о нарушениях, сумма штрафа достигла 46 тысяч сомов. Среди нарушителей условий пандемии: рестораны "Кайнар", "Палацио", "Сары Өзөн", кафе "Абстракт", а также супермаркет "Народный" на перекрестке Киевской и Турусбекова, точка фаст-фуда "Даамдуу".

С момента введения временного режима работы инспекторы СЭИ составили 339 протоколов на общую сумму 1 миллион 477 тысяч сомов.

Санитарные рейды продолжаются.

Санитарно-экологический патруль мэрии (СЭИ) на связи: 0 705 564 756.

Первомайский район: 0555 404 818;

Свердловский район: 0551 551 745;

Октябрьский район: 0500 210 470;

Ленинский район: 0500 085 580.