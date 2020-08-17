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В Бишкеке прошла благотворительная акция "Я за ЗОЖ и бег"

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- Бакыт Басарбек
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Вчера в Бишкеке прошла благотворительная акция "Я за ЗОЖ и бег" с целью оказания материальной помощи нуждающейся семье в Бишкеке. Об этом редакции VB.KG рассказала организатор данного мероприятия тренер по бегу и первая женщина Ironman в Кыргызстане Юлия Фернас.

По ее словам, в рамках мероприятия прошел благотворительный забег с небольшим количеством людей.

"Хочу сказать спасибо всем, кто отозвался на данное мероприятие, пробежался и внёс материальную помощь маленькой семье с жизненными трудностями. Общими усилиями было собрано 15000 сом, которые я завтра завезу в одну из точек сбора форума Дизель!!!

Следующий благотворительный забег планирую провести 25 октября по сбору средств для ожогового отделения. Ведь с началом холодов пациентов, особенно маленьких, становится много", - сказала она.

Также в забеге принял участие сотрудник "Вечернего Бишкека" Бахтияр Куранбаев.


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URL: https://www.vb.kg/391114
Теги:
благотворительность, марафон, Бишкек, Кыргызстан
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