Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев не будет баллотироваться в Жогорку Кенеш. Об этом сообщает телеграмм-канал "Шайлоо 2020".

По его данным, также не намерены баллотироваться бывший глава МЧС Дуйшенкул Чотонов и экс-вице-спикер Асия Сасыкбаева.

Напомним, на днях стало известно, что трио - "Ак-Шумкар", "Ата Мекен" и КЛДП (Кыргызская либерал– демократическая партия) - превратилось в дуэт, поскольку Темир Сариев вместе со своей партией покинул коалицию.

Кроме этого, стало изветсно, что в ряды "Ата Мекена" влилась депутат Эльвира Сурабалдиева.