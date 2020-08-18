Казахстанцы, переболевшие COVID-19, отправятся в санаторий

Казахстанские пациенты, переболевшие коронавирусом, могут получить путевку в санаторий. Об этом пишет Zakon.kz.

Как отмечается, гражданам, которым необходимо получить медреабилитацию по показаниям, могут обратиться к участковому врачу медицинской организации по месту прикрепления.

- Участковый врач предоставит более подробную информацию с перечнем документов и обследований, которые надо пройти, консультации профильных медиков. После этого будут выданы направления на санаторно-курортное лечение, - сообщил Багдат Коджахметов - официальный представитель МЗ РК.