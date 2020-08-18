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В Кыргызстане 155 новых случаев COVID-19, выздоровели 318 человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 18 августа зарегистрировано 155 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки

Бишкек - 40

Ош – 11

Чуйская область – 13

Ошская область - 14

Таласская область – 6

Нарынская область – 11

Иссык-Кульская область – 24

Джалал-Абадская область – 24

Баткенская область - 12.

Всего за весь период зафиксировано 42 146 зараженных коронавирусом.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 318:

Бишкек – 60

Ош – 30

Чуйская область – 27

Ошская область – 71

Таласская область – 9

Нарынская область – 4

Иссык-Кульская область – 40

Джалал-Абадская область – 49

Баткенская область – 28.

За весь период выздровели 34 885 человек.


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URL: https://www.vb.kg/391129
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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