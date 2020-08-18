В Кыргызстане 155 новых случаев COVID-19, выздоровели 318 человек

В Кыргызстане на 18 августа зарегистрировано 155 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки
Бишкек - 40
Ош – 11
Чуйская область – 13
Ошская область - 14
Таласская область – 6
Нарынская область – 11
Иссык-Кульская область – 24
Джалал-Абадская область – 24
Баткенская область - 12.
Всего за весь период зафиксировано 42 146 зараженных коронавирусом.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 318:
Бишкек – 60
Ош – 30
Чуйская область – 27
Ошская область – 71
Таласская область – 9
Нарынская область – 4
Иссык-Кульская область – 40
Джалал-Абадская область – 49
Баткенская область – 28.
За весь период выздровели 34 885 человек.