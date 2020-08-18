В Беларуси продолжаются акции протеста (видео)

В Беларуси продолжаются народные протесты. Как заявляет ряд СМИ, режим Лукашенко начинает трещать по швам. Накануне произошел еще ряд событий, как пишет издание NEXTA Live.

Вот список только основных событий за вчера, по сообщениям:

Светлана Тихановская готова стать национальным лидером. Она запустила создание Координационного Совета.

Героические рабочие МЗКТ прямо в лицо высказали диктатору всё, что о нём думают. Тот такого не ожидал и сильно испугался.

Рабочие МТЗ пришли на помощь к своим коллегам и вместе прошлись маршем по всему городу.

ЕС объявил о готовности выделить финансовую помощь бастующим, также создается Фонд Солидарности для этих целей (он поддержит рабочих деньгами). Также ЕС не признает Лукашенко президентом.

- Медики очень жёстко поставили на место Караника. Причём так, что тот еле унёс ноги. Возле БТ, ОНТ и СТВ собрались тысячи людей, которые поддерживают честных работников. А по госТВ показали, как рабочие МЗКТ громогласным "УХОДИ!" встретили психопата. В МИДе бастовали двое смелых работников. Над Несвижским замком вывешен национальный флаг. Купаловский театр в полном составе подал заявления в знак поддержки директора Павла Латушко (его тоже уволили). На самом театре вывешен национальный флаг. На Беларуськалии остановлены рудники, рабочие собрались в центре и выдвинули народные требования. Рудники будут стоять, пока диктатор не уйдёт. В Гродно собралось большое количество людей, которые устроили публичную порку местной администрации. После чего было объявлено о создании общего стачкома Гродно. Завтра рабочие "Гродно Азота" будут останавливать все цеха. А демонстрировалось это все по государственному каналу "Гродно +", - отмечает издание.

Во многих городах люди вышли в центр и озвучили народные требования. У чиновников есть один день на раздумье.

Как уточняется, забастовки по всей стране продолжились и сегодня.