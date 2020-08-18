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"Это опасно". В Бишкеке разрушается историческое здание

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- Екатерина Улитина
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В центре Бишкека на пересечении улиц Токтогула и Тыныстанова разрушается историческое здание. Об этом VB.KG сообщили читатели, которые опасаются, что балясины (элементы ограждения кровли) могут упасть, что приведет к несчастному случаю.

- Декоративные элементы очень тяжелые - по 20-25 килограммов каждый. При этом они никак не закреплены и могут в любой момент рухнуть. На голову упадёт, мало не покажется, - пишут читатели.

Данный жилой дом относится к исторической застройке Бишкека 40-х-50-х годов. Архитекторы тех лет тщательно продумывали не только внутренней планировкой квартир, но и работали над внешним видом фасадов, применяя декоративные элементы и архитектурные детали. Сейчас многие здания тех лет без реставрации разрушаются и приходят в негодность. Фасад данного здания недавно ремонтировали, однако ограждения кровли не реставрировалось.


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URL: https://www.vb.kg/391142
Теги:
Бишкекглавархитектура, Бишкек, Кыргызстан
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