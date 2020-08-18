Атамекеновцы испортили газон во время съезда. Мэрия выписала штраф

Представители партии "Ата Мекен" испортили газон и установили оборудование прямо на мемориалах выдающихся политических деятелей Кыргызстана. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Муниципалитет отмечает, что повреждения были нанесены во время съезда, который проходил накануне, 18 августа.

"Накануне на съезде одной из политпартий была повреждена зеленая зона - газон, за которым постоянно ухаживают сотрудники Бишкекзеленхоза. Организаторы ивента в центре города – компания "Сан Маркетинг" установила оборудование: LED-экраны прямо на газонной части, очень близко к зеленым насаждениям, некоторая аппаратура была установлена прямо на мемориальных комплексах", - говорится в сообщении мэрии Бишкека.

Санитарно-экологическая инспекция столичной мэрии (СЭИ) по Первомайскому району зафиксировала факт нарушения правил благоустройства. Составлен протокол по статье 120 Кодекса о нарушениях "Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог", вынесено постановление о наложении штрафа в размере 13 тысяч сомов.

Ранее депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева, которая принимала участие в съезде рассказала, что мэрия сначала не разрешала установить мониторы, а потом и вовсе отключила подачу электроэнергии.

- Для оппозиции дело привычное, - прокомментировала она действия мэрия.

Отметим, съезд партии проходил напротив Министерства культуры, на аллее государственных деятелей Кыргызстана XX века. Эта аллея является памятником истории и архитектуры местного значения.