Жээнбеков и Мадумаров обсудили вопросы развития Баткенской области

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 августа, провел онлайн-совещание с вице-премьер-министром Кыргызской Республики Акрамом Мадумаровым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены меры по обеспечению пограничной безопасности страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции и развитию приграничного сотрудничества, а также вопросы социально-экономического развития Баткенской области.

Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров проинформировал о проводимой работе по данным направлениям.

В целях недопущения различных инцидентов на участках государственной границы местными органами власти совместно с правоохранительными органами проводятся разъяснительные работы среди населения.

В ближайшее время запланированы переговоры с узбекистанской и таджикистанской сторонами на уровне вице-премьер-министров.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил важность активизации деятельности межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской и кыргызско-таджикской границы в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Подчеркнул важность широкого применения методов народной дипломатии для укрепления дружеских отношений между соседними народами.

Глава государства отметил особую необходимость оказания всемерной поддержки развитию Баткенской области, население которой проживает в непростых условиях.

Он отметил, что несмотря на дефицит бюджета запланированное финансирование всех программ по развитию Баткенской области будет продолжаться в полном объеме.

"Баткенской области необходимо уделять особое внимание. Осуществление всех важных социально-экономических программ по обеспечению населения чистой водой, реабилитации и строительству ирригационных объектов, строительству школ, больниц, дорог, медицинских учреждений, логистических центров, не должно прерываться", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.