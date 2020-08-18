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Силовики "накрыли" в Бишкеке нарколабораторию и плантацию конопли

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД накрыли оборудованную лабораторию, в которой подпольно выращивались и производились наркотические вещества. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Лаборатория располагалась в одном из домов в Бишкеке.

"Во время обыска, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли вещества темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли, кусты культивированных сортов каннабиса, выращенных методом гидропоники, а также семена конопли разных сортов", - говорится в сообщении МВД.

В качестве подозреваемых задержаны граждане Г.И. 1978 г.р., гр. Е.В., 1971 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 273 (Посев и выращивание растений, содержащих наркотические средства) УК КР.

В рамках досудебного производства проводятся следственные действия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/391150
Теги:
задержание, наркотики, Кыргызстан, МВД
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