События в честь 85-летия со дня рождения Сармана Асанбекова пройдут осенью

В этом месяце 85 лет исполнилось бы заслуженному деятелю культуры Кыргызстана, профессору, выдающемуся искусствоведу, театральному и арт-критику, писателю, поэту, художнику, члену нескольких творческих союзов республики Сарману Асанбекову. Интересных событий, посвященных этой знаменательной дате, планировалось несколько. Но из-за того, что в стране все еще действуют ограничительные меры на массовые мероприятия, было принято решение все торжества перенести на осень.

Как рассказала VB.KG дочь этого неординарного человека, директор Общественного фонда имени Сармана Асанбекова, преподаватель Кыргызского национального университета культуры и искусств имени Бейшеналиевой, режиссер Гульмира Сарман, если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной, все намеченное состоится в октябре-ноябре.

В настоящий момент идет работа над документальной лентой, посвященной Сарману Асанбекову. Как режиссер над ней работает сама Гульмира Сарман. Уже готов черновой вариант фильма. Чтобы закончить его пока недостаточно средств, но Гульмира уверена, что картина непременно будет закончена, и осенью публика ее увидит. Сначала планируется презентация фильма, а затем его покажут на канале КТРК.

Кроме того, нас ждет выставка живописных произведений Сармана Асанбекова. Его произведения отличали детская наивность и одновременно глубокий философский смысл. Гульмира Сарман хочет, чтобы экспозиция открылась в одной из столичных галерей. А еще в Кыргызском национальном университете культуры и искусств имени Бейшеналиевой, где преподавал профессор Асанбеков, будет открыт его кабинет.

"Кабинет, в котором папа работал, находится на четвертом этаже университета. Нам предстоит сделать ремонт, все привести в порядок. Хочу, чтобы там были его книги, картины. Чтобы этот кабинет стал таким творческим уголком, где бы студенты собирались, разговаривали, планировали что-то интересное. И вообще сами юбилейные мероприятия мне бы хотелось провести локально – в университете, где он трудился, и проводил массу своего времени", - пояснила VB.KG Гульмира Сарман.

Гульмира Сарман надеется, что в ближайшем будущем будут продолжены и так называемые "Жемчужные беседы" – субботние встречи с интересными людьми, организованные фондом и проходившие в стенах Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

"Общественный фонд имени Сармана Асанбекова мы презентовали в конце 2017 года. Он создавался для того, чтобы оказывать поддержку талантливым художникам, кино и театральным критикам, другим творческим личностям. Пока, к сожалению, у организации просто нет денег. Но мы будем развиваться и осуществим все, что задумывали", - добавила Гульмира Сарман.