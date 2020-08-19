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Партия "Мекеним Кыргызстан" сформировала список кандидатов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня в Бишкеке прошел съезд партии "Мекеним Кыргызстан" по итогам которого был утвержден список кандидатов и программа. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-служба политобъединения.

Партия "Мекеним Кыргызстан" по итогам съезда утвердила список кандидатов и программу. При формировании списка учитывались многие моменты. Таким образом костяк партии на выборах будет состоять из кандидатов разных национальностей, регионов, а также профессий. Примечательно, что в списке очень много молодых кандидатов. По словам председателя партии Мирлана Бакирова основной целью программы станет построение социально ориентированного государства с развитой рыночной экономикой, а также рост благосостояния каждого гражданина республики.

"Мы, члены партии "Мекеним Кыргызстан" – созидатели и единомышленники. Мы все очень разные. У нас есть опыт политической деятельности, большой стаж работы в разных сферах. Мы разные по возрасту и полу, по национальности и вероисповеданию, по месту рождения и по происхождению. Но мы – вместе! Не только потому, что любим наш Кыргызстан, но и потому, что хотим, чтобы это, самое благословенное место на земле, стало еще и самым комфортным для жизни"-, отметил Мирлан Бакиров по итогам съезда.

Член партии Татьяна Кузнецова отметила, что: "Наша страна, наша благословенная родина переживает сейчас не простые времена. Как и весь мир, мы уже чувствуем на себе влияние глобального экономического кризиса и вместе со всем человечеством приходим в себя от стресса вызванного пандемией коронавируса".

"Мекеним Кыргызстан – это партия – новичок в масштабах республики, но в регионах, да и в Бишкеке партию знают хорошо, потому что она участвовала и очень удачно в местных выборах", - сказала она.

От редакции отметим, что список кандидатов в политобъединении обещали предоставить позже, но по предварительной информации в него вошли следующие лица:

Бакиров Мирлан

Марлен Маматалиев

Татьяна Кузнецова

Сырдыбаев Улан

Эльнура Алканова

Кылыч Исамамбетов

Канатбек Азиз

Маслова Дарья

Козуев Алишер

Аманкулов Канат

Бакыт Адылов

Моминов Дилшоджон

Толкунбек Исаков

Гульмира Шакирова

Шайлообек Атазов


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URL: https://www.vb.kg/391172
Теги:
партии, Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан
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