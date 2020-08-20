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Водитель тащил по трассе привязанную к грузовику собаку (видео)

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- Виктория Гунгер
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В Алматинской области Казахстана задержан водитель, который протащил по трассе, привязанную к грузовику собаку. На момент задержания, животное было мертвым. Видео опубликовал zakon.kz.

В полиции области подтвердили, что дело было в их регионе.

Почти сразу был установлен и водитель авто.

- Инцидент имел место сегодня утром, 20 августа на Кульджинской трассе. Задержан 37-летний житель Енбекшиказахского района гр. Б. Фигурант занимается вывозом мусора. По словам мужчины, заметив на обочине мёртвую собаку, он решил, привязав ее к машине, оттащить ее в другое безлюдное место. Подлинность указанных доводов сейчас проверяется. Возбудили производство по ст. 316 "Жестокое обращение с животными", - отмечает СМИ со ссылкой на полицию области.

Внимание! Видео не для детей и слабонервных!


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URL: https://www.vb.kg/391174
Теги:
дороги, Казахстан, уголовная ответственность, Кыргызстан, животные
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