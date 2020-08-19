Кыргызстанцы станут волонтерами евразийского форума в России

Закончился набор волонтерского корпуса и участников на международный форум "Евразия Global", который пройдет со 2 по 8 сентября в Оренбурге. Стать его участниками пожелали молодые соотечественники из более ста стран, в том числе и Кыргызстана.

По информации Росмолодежи, 1180 заявок поступило от представителей молодежного сообщества России и 101 – от молодых соотечественников, проживающих за рубежом.

Молодые кыргызстанцы вошли и в число волонтеров, которые будут помогать работе этого форума. Всего в волонтерский корпус было подано более 900 заявок от представителей России, Азербайджана, Алжира, Армении, Афганистана, Бангладеш, Беларуси, Венгрии, Гамбии, Германии, Египта, Индии, Индонезии, Ирака, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кыргызстана, Латвии, Мальдив, Марокко, Молдовы, Пакистана, Палестины, Таджикистана, Таиланда, Танзании, Турции, Узбекистана, Украины, Филиппин, Черногории, Эстонии.

Сейчас в Волонтерском центре Оренбурга проходит очная рекрутинговая кампания добровольцев форума, итоги которой будут подведены в конце августа. Для прошедших все этапы собеседования будет организована недельная обучающая школа.

"Для успешного установления межнациональных отношений важно транслировать зарубежным гостям российское понимание мировых процессов в сфере глобальной политики, гуманитарного сотрудничества, развития инновационных технологий, предпринимательства, реализации молодежных и общественных проектов", – подчеркивают организаторы форума "Евразия Global".

Впервые "Евразия Global" прошел в 2016 году по инициативе правительства Оренбургской области, при поддержке президента России Владимира Путина. В 2017 году форум стал площадкой XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, а в 2018 снова состоялся на территории Оренбурга. В этом году он инициируется в пятый раз и входит в число семи площадок, за которыми закреплен статус федеральных. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Оренбургской области, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ресурсный молодежный центр".

На сей раз "Евразия Global" впервые состоится под эгидой ЮНЕСКО и призван, как заявлено, установить практико-ориентированный кросс-культурный диалог между молодежи из разных стран. Запланированы обширные деловая и культурная программы, встречи с известными людьми, тематические и творческие лаборатории по созданию проектов, работа площадок по развитию soft-skills компетенций, международного молодежного взаимодействия и многое другое.

"У молодежи мира будет возможность разработать совместные проекты, выстроить общение по актуальным темам и проблемам мирового молодежного сообщества, поделиться своим опытом и перенять его у коллег из-за рубежа, укрепить дружбу народов" – заявили в оргкомитете.