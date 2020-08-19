В Наццентре по предупреждению пыток новый директор

7-18 августа 2020 года состоялся конкурсный отбор директора и сотрудников Национального центра по предупреждению пыток.

Решением Координационного совета на позицию директора назначен Рысбеков Бакыт Токталиевич.

По итогам конкурсного отбора директору НЦПП для назначения на вакантные должности Координационным советом представлены следующие сотрудники:

1. Заведующий отделом превентивных посещений – Касымкулов Бактыбек Бийгазиевич.

2. Заведующий отделом координации организационной и аналитической работы – Суюмбаев Аскар Абирович.

3. Эксперт отдела превентивных посещений – Мамытов Аляскар Апышевич.

4. Эксперты отдела координации, организационной и аналитической работы – Калугина Полина Анатольевна, Баатыр Кемелбекович, Маматова Айжаркын Азизбековна.

5. Эксперт территориального представительства по городу Ош и Ошской области - Бакиров Уланбек Абдувалиевич.

Бакыт Рысбеков ранее уже работал на должности директора Национального центра по предупреждению пыток. Оставил пост в связи с истечением срока полномочий. В 2019 году был избран президентом коалиции "За демократию и гражданское общество".

Напомним, пост директора Наццентра пустовал после того, как у прежнего директора Нурдина Сулайманова завершился срок полномочий. Исполняла обязанности главы центра Динара Саякова.