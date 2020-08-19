Погода
$ 77.65 - 77.95
€ 91.05 - 92.55

В Наццентре по предупреждению пыток новый директор

131  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

7-18 августа 2020 года состоялся конкурсный отбор директора и сотрудников Национального центра по предупреждению пыток.

Решением Координационного совета на позицию директора назначен Рысбеков Бакыт Токталиевич.

По итогам конкурсного отбора директору НЦПП для назначения на вакантные должности Координационным советом представлены следующие сотрудники:

1. Заведующий отделом превентивных посещений – Касымкулов Бактыбек Бийгазиевич.

2. Заведующий отделом координации организационной и аналитической работы – Суюмбаев Аскар Абирович.

3. Эксперт отдела превентивных посещений – Мамытов Аляскар Апышевич.

4. Эксперты отдела координации, организационной и аналитической работы – Калугина Полина Анатольевна, Баатыр Кемелбекович, Маматова Айжаркын Азизбековна.

5. Эксперт территориального представительства по городу Ош и Ошской области - Бакиров Уланбек Абдувалиевич.

Бакыт Рысбеков ранее уже работал на должности директора Национального центра по предупреждению пыток. Оставил пост в связи с истечением срока полномочий. В 2019 году был избран президентом коалиции "За демократию и гражданское общество".

Напомним, пост директора Наццентра пустовал после того, как у прежнего директора Нурдина Сулайманова завершился срок полномочий. Исполняла обязанности главы центра Динара Саякова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391179
Теги:
назначение, пытки, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  