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В КР, возможно, со второй четверти школьники уже смогут учиться в школах

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- Оксана Гут
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По Кыргызстану 29 школ, которые считались аварийными, будут достроены до конца года. А к 1 сентября завершится строительство 11 школ. Об этом на брифинге 19 августа сообщил премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

Он напомнил, что решением правительства из-за эпидситуации в стране предстоящий учебный год начнется дистанционно. В школу пойдут только первоклассники.

"Первая четверть для большинства школьников пройдет в дистанционном режиме. Если эпидситуация стабилизируется, то во второй четверти появится возможность для всех учеников посещать школы", - сказал Боронов, отметив, что этот вопрос будет рассмотрен в сентябре в ходе первой учебной четверти.

Также, по его словам, к 1 сентября будет пересмотрен график работы общественного транспорта.

"В Бишкеке и регионах были ранее введены ограничения по работе общественного транспорта. График будет пересмотрен, чтобы создать условия для передвижения учителей, школьников и их родителей", - информировал премьер.


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URL: https://www.vb.kg/391180
Теги:
Кубатбек Боронов, правительство, школа, Кыргызстан, общественный транспорт, ученик
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