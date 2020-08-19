Боронов: Уверяю, строительство больниц будет завершено в срок

Строительство и реконструкция больниц по Кыргызстану будут завершены в срок. Об этом на брифинге 19 августа заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он отметил, что в общей сложности в настоящее время ведутся работы по строительству и реконструкции 14 больниц. В регионах и городах Бишкек и Ош строятся 12 объектов. Еще позже к этому числу были добавлены 2 больницы в городе Джалал-Абад и в селе Чайчи Кара-Сууйского района.

"Недавно в Интернете появились сообщения о том, что строительство больниц не будет завершено в срок. Как премьер-министр, уверяю вас, что строительство больниц будет завершено в срок. Могут быть лишь случаи, когда из-за непогоды строительные работы продлятся на 4-5 дней дольше", - сказал Боронов.

Все больницы, заявляет он, будут полностью оснащены медицинским оборудованием и укомплектован квалифицированными кадрами.

"Все работы над этим активно ведутся и находятся под контролем", - заключил премьер.