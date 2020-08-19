Погода
$ 77.65 - 77.95
€ 91.05 - 92.55

Боронов: Уверяю, строительство больниц будет завершено в срок

175  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Строительство и реконструкция больниц по Кыргызстану будут завершены в срок. Об этом на брифинге 19 августа заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он отметил, что в общей сложности в настоящее время ведутся работы по строительству и реконструкции 14 больниц. В регионах и городах Бишкек и Ош строятся 12 объектов. Еще позже к этому числу были добавлены 2 больницы в городе Джалал-Абад и в селе Чайчи Кара-Сууйского района.

"Недавно в Интернете появились сообщения о том, что строительство больниц не будет завершено в срок. Как премьер-министр, уверяю вас, что строительство больниц будет завершено в срок. Могут быть лишь случаи, когда из-за непогоды строительные работы продлятся на 4-5 дней дольше", - сказал Боронов.

Все больницы, заявляет он, будут полностью оснащены медицинским оборудованием и укомплектован квалифицированными кадрами.

"Все работы над этим активно ведутся и находятся под контролем", - заключил премьер.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391183
Теги:
правительство, строительство, Кыргызстан, больница, медики, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  