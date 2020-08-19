В Бишкек из Новосибирска прибыли 185 граждан Кыргызстана

Сегодня, 19 августа в Кыргызстан прибыл борт авиакомпании "Авиа Траффик Компани" по маршруту "Новосибирск–Бишкек", которым из России вернулись 185 граждан, включая малолетних детей. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

Чартерный рейс был осуществлен во исполнение поручения президента и правительства Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по возвращению граждан Кыргызстана, находящихся в иностранных государствах и не имеющих возможности вернуться на родину вследствие временного закрытия границ и приостановления международного пассажирского авиасообщения из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции.

Список пассажиров был сформирован в порядке очередности обращений граждан Кыргызской Республики, нуждающихся в возвращении в Кыргызстан, поступивших в Генеральное консульство КР в г. Новосибирске, включая беременных женщин, женщин с малолетними детьми, людей пожилого возраста, лиц, перенесших операции в новосибирских клиниках.

В географическом разрезе данным рейсом прибыли граждане Кыргызской Республики из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Южно - Сахалинска, Владивостока, Петропавловска -Камчатского, Якутска, а также других городов Сибирского Федерального округа.

Работа по возвращению граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах и желающих вернуться на родину, продолжается.