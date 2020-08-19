Жээнбеков: Проекты по цифровизации особенно важны в развитии регионов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 августа, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом строительства нового здания Центра обслуживания населения (ЦОН) в Кочкорском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Директор ГП "Инфоком" Рыскулбек Осмоналиев проинформировал, что в дополнительном здании ЦОНа местное население сможет в формате "единого окна" получать услуги ЗАГС, паспортного стола, архива, нотариата.

Большое внимание в деятельности нового ЦОН будет уделяться услугам в цифровом формате. Для получения необходимых документов для граждан будут созданы условия в одном месте, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Строительство планируется завершить в августе этого года.

Председатель Государственной регистрационной службы Акын Мамбеталиев добавил, что в ближайшее время также планируется открытие новых ЦОН в Ат-Башинском и Сузакском районах, и городе Бишкек.

Здесь же Глава государства осмотрел здание кинотеатра "Чолпон", в котором была проведена капитальная реконструкция за счет бюджета, а также побеседовал с местными жителями, выслушал их проблемы относительно доступа к чистой воде, строительства школ, трансформации земель и вопросов личного характера.

В беседе с ними Сооронбай Жээнбеков отметил особую важность цивровизации в развитии регионов. Добавил, что в каждом районе страны должны быть созданы условия для получения услуг в формате "единого окна".

Он рассказал о целях и задачах государственной политики регионального развития, важности проектов по обеспечению населения чистой водой, создании условий для ведения бизнеса, что в том числе способствует сокращению внутренней миграции.

Президент отметил, что за последние два года средства бюджета и финансовых институтов были направлены в регионы для поддержки перерабатывающей промышленности, создания новых рабочих мест, развития сферы туризма и др. Эти меры позволяют комплексно решать вопросы занятости населения, увеличения налоговых поступлений, социально-экономического развития областей в целом.

Напомнил, что для тех кто хочет открыть свой бизнес, но не имеет залога - создан Гарантийный фонд, деятельность которого также способствует созданию новых рабочих мест в регионах.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на трудности, вызванные пандемией, проекты в рамках государственной политики по цифровизации будут продолжены во всех областях прежде всего для повышения комфорта жителям на местах.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил что все вопросы местных жителей приняты к сведению, будут решены местными властями и соответствующими государственными органами.