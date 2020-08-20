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Готовы ли школы Бишкека четко выполнять санитарные требования?

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- Н Крайнова
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Власти рассчитывают, что ситуация по коронавирусу улучшится и школьники будут учиться как обычно. Но готовы ли образовательные учреждения Бишкека четко выполнять санитарные требования?

Всего в столице 97 школ. Они переполнены в два раза. Как же в такой обстановке минимизировать контакты детей? Сейчас над этим ломает голову абсолютно каждый директор школы.

Вице–мэр Бишкека Виктория Мозгачева проводит выездные планерки с директорами школ, садиков и центров детского творчества. Проблемы одинаковы для всех районов.

- Ситуация с пандемией вскрыла все наши проблемы. Во время дистанционного обучения родители перестали поддерживать школы. В этом году мы не смогли сделать ремонт: ни побелку, ни покраску - ничего. Просто все помыли, - сказала директор школы № 48 Татьяна Роткина на встрече с вице–мэром Первомайского района столицы.

Кроме того, директор пожаловалась вице–мэру на постоянные проверки и отчеты за последнее время.

- К тому же со времени начала пандемии школы почти ежедневно сдают какие–то отчеты. И один из последних отчетов - мы должны были представить информацию с указанием фамилии, имени ребенка и его родственников, которые переболели коронавирусом или пневмонией, в каких стационарах лечились и т. д. У меня в школе это вызвало негодование со стороны родителей. Мы должны готовить школу к учебному году, а с нас требуют все эти отчеты. Обычно статистику ведут органы здравоохранения. Просим минимизировать отчеты, тем более с указанием персональных данных, поиск которых создает много проблем, - сообщила Роткина.

Вице–мэр Мозгачева обещала помочь в этом директорам и максимально перейти на цифровые форматы, которые экономят время и человеческие ресурсы.

А вот насчет покупки дезинфицирующих средств вопрос остался без ответа. Навряд ли за две недели до учебного года в классах появится оборудование для дезинфекции воздуха в классах или гигиенические средства индивидуально каждому учащемуся и педагогу. На это просто нет средств.

Как известно, из–за пандемии в нескольких школах были открыты дневные стационары. После того как число заболевших пошло на спад, школы начали освобождать от этой миссии.

- В нынешнем году из городского бюджета на строительно–ремонтные работы выделили 100 миллионов сомов, - сообщила глава городского управления образования Эльмира Иманалиева. - Самые проблемные вопросы - кровля, система отопления, санузлы. Большая часть выделенных денег направлена на эти цели. В нескольких школах возводят пристройки. Думаю, это позволит в определенной степени разгрузить их.

Также по пять миллионов сомов выделены администрациям четырех районов, на них проводится текущий ремонт школ, который, как обещано, будет закончен к 1 сентября.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"


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URL: https://www.vb.kg/391198
Теги:
школа, Бишкек, карантин
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