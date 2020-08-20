"Зачем нам такое соседство?" Сражение с опасной трубой

Скандал разгорелся между строительной фирмой, которая планирует построить высотку в 12 этажей вблизи 9–этажки в 7–м микрорайоне, и жильцами.

– Нас пугает тот факт, что эта громадина будет находиться всего в 19 метрах от нашего дома. При рытье котлована, а он будет глубокий за счет паркинга, может быть причинен вред фундаменту нашего дома. Кроме того, представьте, если случится землетрясение. При такой близости нет гарантии, что элитка не завалится на нас. Ведь раньше не зря высотные дома строили на приличном удалении друг от друга. Были специальные нормы. Но наши оппоненты заявляют, что их уже давно пересмотрели, - возмущаются люди.

Выяснилось, что спорный участок расположен с тыльной стороны дома № 44 и выходит на Южную магистраль. С географической точки зрения - очень лакомый кусочек, так как позволит потенциальным покупателям квартир получить доступ к хорошей транспортной развязке. А строителям не придется далеко тянуть коммуникации. К слову, именно по этой причине застройщики всеми правдами и неправдами пытаются залезть в южные микрорайоны - доступность всех благ цивилизации перевешивает гарантированные скандалы с уже живущими здесь людьми.

Жители кубика, к которому относится дом № 44, уже имеют опыт борьбы со строителями. Несколько лет назад они не позволили построить в своем дворе очередную элитку. Прошли все круги ада, написали сотни заявлений и в даже суде отстаивали свои права.

Потом дали "бой" застройщикам, которые хотели возвести многоэтажку с задней стороны 44–го дома на месте бывшего автосалона. Эта территория, к слову, до сих пор огорожена забором. Теперь же вынуждены сражаться за соседний с ней небольшой клочок земли площадью около десяти соток, на котором бизнесмены вознамерились поднять двенадцать этажей с подземным паркингом и даже газовую котельную.

- В конце июня здесь появились какие–то люди и начали выкапывать ямы под установку ограждения, - рассказали жильцы, с которыми встретился корреспондент "ВБ". - Объяснили, что они просто рабочие и выполняют приказ. Мы попросили их удалиться, но прежде вызвать свое руководство. Приехали представители компании, показали документы и сообщили подробности о строительстве. С точки зрения бумаг не подкопаться - все необходимое у них есть.

Изучив документацию, жильцы выяснили, что первоначально эта земля была выдана в 2007 году под одноэтажное здание. Однако потом назначение было изменено, и речь уже стала идти о 12 этажах.

- В первой декаде июля мы написали заявления в Бишкекглавархитектуру и районный акимиат с требованием проверить законность выделения участка. Также отправили заявление и в прокуратуру. А все потому, что при подготовке проекта не получено наше согласие. По законам, которые действовали на то время, это было необходимо сделать.

Еще жильцов пугает, что на участке появится котельная с высокой трубой. Причем непонятно, зачем она нужна, ведь отопление и горячее водоснабжение в новой этажке планируются быть централизованными.

- Из представленных застройщиками бумаг мы выяснили, что эта котельная относится к объектам III категории опасности. Кроме того, она будет выбрасывать в атмосферу вредные вещества, полученные в результате горения, а мы будем этим дышать. Ну и зачем нам такое соседство? - вопрошают жильцы дома № 44.

Стоит отметить, что сам надел довольно маленький, да еще и треугольной формы. Кроме того, при строительстве придется уничтожить зеленые насаждения, пусть и не очень многочисленные.

- У представителей фирмы есть заключение Госагентства по защите окружающей среды, что на этой территории ничего не растет. Но достаточно посмотреть вокруг, и станет понятно, что это ложь. Здесь есть довольно крупные деревья. Да, участок не опрятен, но это легко исправить. Мы даже своими силами можем это сделать. А еще компания хочет сделать заезд к своему дому с Южной магистрали. Но тогда им придется уничтожить часть муниципального газона, на котором высажены хвойные деревья. Неужели мэрия пойдет на это? - негодуют горожане.

Стойкие жители заявили, что будут биться до конца. Но, конечно, не с застройщиками, а со столичными властями, которые, по сути, и создали этот скандал, выдав разрешение на строительство. Сейчас горожане намерены добиться отмены первоначального постановления о выделении земли. Наша газета будет следить за развитием событий.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"