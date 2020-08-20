ГУВД Бишкека: Будьте внимательны, остерегайтесь воров-карманников

Присваивание чужого имущества, воровство и другие преступления рассматриваются как "умение зарабатывать", забывая при этом, что за подобные поступки - предусмотрены статьи Уголовного кодекса. Об этом напоминает пресс-служба ГУВД Бишкека.

"Карманная кража является самым массовым и популярным среди злоумышленников, так как – легкий "заработок".

Карманники приспособились к современным условиям: чаще всего это прилично одетые люди, привлекающей внешности девушки и ничем не отличающиеся от окружающих. Это помогает преступникам вводить своих жертв в заблуждение.

Уберечься от воров-карманников возможно, если вы будете внимательны в переполненном транспорте, при посещении магазинов или других многолюдных мест", - говорится в сообщении.

Ответственность за совершение кражи: предусмотрена статья 200 (кража) УК Кыргызской Республики.

Статья 200. Кража

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в значительном размере, -

наказывается исправительными работами IV категории или штрафом V категории, или лишением свободы I категории со штрафом I категории.

2. То же деяние, совершенное:

1) в крупном размере;

2) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;

3) с проникновением в жилище или иной объект, находящийся у лица в собственности или ином праве, -

наказывается штрафом VI категории или лишением свободы II категории со штрафом II категории.

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы III категории со штрафом III категории.