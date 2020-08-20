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В Россию не пропустили сельхозпродукцию из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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В России за последнюю неделю выявлен ряд случаев нарушения фитосанитарного законодательства при ввозе подкарантинной продукции из Кыргызстана. Такие попытки пресечены инспекторами Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

По информации регионального Управления Россельхознадзора, 18 тонн винограда, 1,5 тонны дынь, 20 тонн абрикосов следовали в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов. Последние содержали недостоверные сведения относительно грузополучателей и мест выгрузки доставляемой продукции.

Еще 21,5 тонны арбузов и полтонны тыкв ввозились из Кыргызстана с фитосанитарным сертификатом, в котором часть груза не была указана. Кроме того, при проведении фитосанитарного контроля 90 килограммов нута продовольственного (бобовое растение) инспекторы обнаружили зерновку рода Callosobruchus. Этот вид насекомых является злостным вредителем зернобобовых культур и во многих странах мира занесен в список опасных карантинных объектов. Зерновки повреждают семена гороха, сои, нута, фасоли, кормовых бобов, чечевицы и так далее, основной вред они наносят в амбарах, зернохранилищах и на продовольственных складах, но иногда могут обитать и в поле.

Зараженная партия нута изъята и уничтожена. Виновные привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, сообщили в Управлении Россельхознадзора.


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URL: https://www.vb.kg/391205
Теги:
задержание, продовольствие, Россия, Кыргызстан
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