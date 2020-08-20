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В Москве задержали кыргызстанца, объявленного на родине в розыск

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- Евгений Денисенко
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В метро Москвы был обнаружен и впоследствии взят под стражу гражданин Кыргызстана, скрывавшийся в России от правоохранительных органов своей республики. Задержанию приезжего поспособствовала контролер столичной подземки Ольга Яровая.

По информации российских СМИ, она остановила подозрительного мужчину, когда тот пытался пройти на станцию "Третьяковская". У него не оказалось с собой документов, удостоверяющих личность, поэтому его попросили пройти в отделение полиции.

И уже здесь ее сотрудниками было установлено, что этот человек находится в межгосударственном розыске, объявленном органами внутренних дел Кыргызстана. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах. Сейчас в отношении кыргызстанца проводятся проверочные мероприятия. В дальнейшем его ожидает экстрадиция на родину.

"Чаще всего контролеры останавливают нарушителей во время проверки билетов в метро и оперативно передают их в МВД. Сотрудников, оказавших помощь в поимке преступников, мы всегда награждаем и благодарим их за вклад в безопасность и комфорт московского транспорта", - сообщили в государственном казенном учреждении Москвы "Организатор перевозок", которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории российской столицы.


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URL: https://www.vb.kg/391208
Теги:
задержание, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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