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Бишкекский горсуд вынес приговор Сапару Исакову и Мире Карыбаевой

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- Оксана Гут
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В Бишкекском городском суде рассмотрено уголовное дело по реконструкции исторического музея в Бишкеке в отношении Сапара Исакова и Миры Карыбаевой.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Бишкекского городского суда от 20 августа приговор Первомайского районного суда г. Бишкек от 9 июня 2020 года в отношении С.Дж. Исакова и М.А. Карыбаевой оставлен без изменения.

Апелляционные жалобы адвоката М. Эшперова в интересах Миры Карыбаевой и адвоката Б. Автандил уулу в интересах Сапара Исакова оставлены без удовлетворения.

Напомним, Первомайский райсуд признал бывшего премьер-министра Сапара Исакова виновным в коррупции при использовании денежных средств, выделенных на ремонт исторического музея в Бишкеке. Он был осужден на 18 лет лишения свободы и должен выплатить штраф в 247 миллионов 650 тысяч сомов.

Экс-заведующая отделом гражданского развития в аппарате президента Мира Карыбаева приговорена к штрафу в 260 тысяч сомов в пользу государства.


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URL: https://www.vb.kg/391213
Теги:
Мира Карыбаева, Сапар Исаков, приговор, суд, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, исторический музей
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