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В России почтили память кыргызстанца - Героя Советского Союза

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- Евгений Денисенко
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В Воронежской области прошли мероприятия, посвященные очередной годовщине подвига уроженца Кыргызстана Чолпонбая Тулебердиева, который он совершил во время Великой Отечественной войны. Участие в мероприятиях приняли представители властей этого региона и местной кыргызской диаспоры.

Свой последний бой Чолпонбай Тулебердиев , призванный из нынешней Таласской области Киргизской ССР, принял 6 августа 1942 года, в боях возле села Селявное Лискинского района. Он закрыл собой амбразуру вражеского дзота Таласской области, что помогло осуществить захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта. . В дальнейшем Тулебердиеву было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

"В Воронежской области чтут память о нашем героическом соотечественнике. В городе Лиски установлен бюст ему, его имя носят одна из улиц, несколько школ, памятники Тулебердиеву есть в селах Селявное и Кировское. А 6 августа в Лискинском районе ежегодно отмечается как Международный день интернациональной дружбы, это узаконено постановлением Лискинского совета народных депутатов", - рассказал почетный консул Кыргызстана в Воронежской области Талантбек Намазбеков.

По его словам, в 2017 году, в связи с 75-летием подвига, в этих местах была устроена масштабная реконструкция последнего боя Тулебердиева. Картину сражения на Селявинском плацдарме воссоздали несколько десятков человек, одетых в форму тех лет. Один из молодых представителей кыргызской диаспоры изображал самого Тулебердиева, бросившегося на фашистскую огневую точку. Имитация битвы происходила и в воздухе, где кружились самолеты с красными звездами и черными крестами на корпусах. Организаторы и исполнители постарались придать максимальную достоверность происходившему - гремели взрывы, звучали автоматные очереди (естественно, использовались учебные материалы), советские бойцы шли в атаку на противника.

В организации этой программы кыргызской диаспоре помогли администрация Лискинского муниципального района, Нововоронежской АЭС, советы ветеранов городов Лиски и Нововоронежа, поисковые молодежные объединениями. А также – Военно-воздушная академии имени Жуковского и Гагарина (в ней среди представителей 40 стран обучаются и курсанты из КР), 20-я гвардейская общевойсковая армия (общевойсковое объединение Вооружённых Сил РФ в составе Западного военного округа).

"К сожалению, в нынешнем году в традиционные мероприятия, посвященные Чолпонбаю Тулебердиеву и ежегодно проводимые в течение уже многих лет, внесла свои коррективы пандемия. Но, несмотря на жесткий режим самоизоляции, мы 9 мая возложили, как и прежде, цветы к мемориальным объектам, связанным с его именем. Среди них - бюст в городе Лиски на Аллее славы, расположенный там же мемориал бойцам, погибшим в здешних сражениях, братская могила в селе Селявное, памятник Чолпонбаю на возвышенности. Не изменили традиции мы и в связи с 78-й годовщиной подвига Тулебердиева", - продолжил почетный консул.

Правда, из-за той же пандемии памятные мероприятия прошли с ограниченным количеством участников. Участие в них наряду с членами региональной общественной организацией кыргызов "Мурас" приняли представители администраций губернатора Воронежской области, Лискинского района, регионального правительства, Нововоронежской атомной станции, двух школ, носящих имя героя, - в Воронеже и в Селявном. Возложение цветов к братской могиле и к памятнику Чолпонбаю Тулебердиеву завершилось небольшим митингом .


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URL: https://www.vb.kg/391216
Теги:
ВОВ, Россия, герой, Кыргызстан
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