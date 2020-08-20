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В Ат-Башинском районе строится большой молочно-товарный комплекс

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- Бакыт Басарбек
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В Ат-Башинском районе Нарынской области молокоперерабатывающее предприятие строит большой молочно-товарный комплекс для круглогодичной работы. Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 августа, ознакомился с его деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Учредитель предприятия Самар Омуракунов проинформировал, что производимая продукция реализуется на внутреннем рынке и экспортируется в Казахстан. На предприятии работают более 50 человек. Производственная мощность составляет 55-60 тонн готовой продукции в сезон. Сыры завода получают звание "Высокое качество" на различных международных выставках.

Отмечено, что продукция предприятия как бренд Ат-Башинских молочных изделий становится все более узнаваемым и пользуется хорошим спросом на рынках Казахстана. Также планируется начать поставки на рынки России для чего необходимо увеличивать объем продукции.

Как известно, климатические условия в Ат-Башинском районе не позволяют работать заводу круглый год, в осенние и зимние месяцы производство сырого молока резко снижается. В связи с этим разрабатывается и реализуется проект по строительству при заводе молочно-товарного комплекса, который будет обеспечивать производство безопасных и экологически чистых молочных продуктов, соответствующих международным стандартам, позволит увеличить объем выпускаемой продукции.

На сегодняшний день 5 га земли около села Калинин выделено под строительство молочно-товарного комплекса. Российско-Кыргызский фонд развития выделил 40 млн сомов, также закуплено оборудование из России, Турции и Германии.

В данное время начаты строительные работы.

Председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Азиз Аалиев отметил, что у предприятия есть все возможности для наращивания своего экспортного потенциала. Льготный кредит со стороны Фонда направлен именно на эти цели.

Президент Сооронбай Жээнбеков побеседовал с трудовым коллективом предприятия, с удовлетворением отметил их вклад в развитие региона. Добавил, что подобные предприятия на местах способствуют развитию конкуренции - рынок не монополизируется и создаются хорошие условия местному населению для сбыта своей продукции.

Он подчеркнул важность поддержки отечественных производителей высококачественной продукции, имеющих экспортный потенциал.

Глава государства напомнил, что из республиканского бюджета с каждым годом увеличивается объем средств, направляемых на финансирование инициатив сельских предпринимателей. Он рассказал о трудностях при увеличении финансирования регионов, но на сегодняшний день этот процесс "поставлен на рельсы".

Сооронбай Жээнбеков отметил, что политика государства направленна на то, чтобы подобные предприниматели в регионах страны, которые создают новые рабочие места, должны быть самыми почитаемыми гражданами как врачи и учителя.

Глава государства отметил, что экологически чистая молочная продукция из Кыргызстана вполне конкурентоспособна не только на территории ЕАЭС, но и других зарубежных странах, в том числе Китае.

"Предоставление льготного кредитования через различные финансовые институты, устранение бюрократических проволочек при получении кредитов, ремонт дорог и другая поддержка со стороны государства помогут предпринимателям построить эффективное производство", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/391217
Теги:
Нарынская область, промышленность, молоко, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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