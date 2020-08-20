Президент ознакомился с реконструкцией дорог Ат-Башинского района

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 августа, ознакомился с работами по реконструкции внутренних дорог Ат-Башинского района. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Заместитель министра транспорта и дорог Бакыт Бердалиев сообщил, что в текущем году планируется заасфальтировать 3 км дорог Ат-Башинского района за счет средств республиканского бюджета, частично данная работа уже выполнена.

Кроме того, в плохом состоянии находилась межпоселковая дорога Ача-Каинды - Босого, что создавало трудности для жителей шести сел, расположенных вдоль трассы. После обращения жителей асфальтирование межпоселковой дороги было включено в план работ.

В августе 2020 года началось асфальтирование 2 км межпоселковой дороги Ача-Каинды - 1-Май. Ориентировочная стоимость работ составляет 5,2 миллиона сомов.

Здесь же Президент Сооронбай Жээнбеков побеседовал с местными жителями, которые поделились различными проблемами, в том числе и личного характера.

Глава государства отметил, что ежегодные плановые работы по асфальтированию улиц позволят постепенно улучшить состояние внутренних дорог в стране.

"Развитие современного общества невозможно без качественной транспортной инфраструктуры. В нашей стране, не имеющей морских путей, автомобильные дороги играют решающую роль. Получается, нет дорог - нет жизни и развития. Поэтому, нашему государству жизненно необходимо обращать большое внимание вопросу строительства и ремонта дорог", - подчеркнул Глава государства.

Отметим, что работы по ремонту и строительству внутренних дорог ведутся во всех районах Кыргызстана.