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Упрощены условия въезда в Кыргызстан для иностранцев

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- Оксана Гут
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Правительством Кыргызской Республики упрощены условия въезда в страну граждан иностранных государств и лиц без гражданства. Соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства Кыргызской Республики от 17 марта 2020 года № 84-р, сообщает пресс-служба кабмина.

В соответствии с внесенными изменениями, в условиях действия ограничительных мер по пропуску в Кыргызстан иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых в целях обеспечения защиты здоровья населения и недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в Кыргызскую Республику дополнительно могут въезжать следующие категории иностранных граждан и лиц без гражданства:

- граждане иностранных государств и лица без гражданства, обучающиеся в высших учебных заведениях Кыргызской Республики (при предъявлении справки с места учебы);

- граждане иностранных государств и лица без гражданства, имеющие постоянный вид на жительство Кыргызской Республики;

- граждане иностранных государств и лица без гражданства, направляющиеся на лечение в медицинские учреждения на территории Кыргызской Республики (при документальном подтверждении);

- граждане иностранных государств и лица без гражданства, следующие на похороны близких родственников (при условии документального подтверждения близких родственных связей и факта смерти).

Кроме того,

в рамках реализации экономических мер, направленных на минимизацию последствий, связанных с распространением коронавируса в Кыргызстане, принято решение о поэтапном возобновлении пропуска граждан иностранных государств

.

"В зависимости от стабилизации эпидемиологической ситуации министерством здравоохранения КР будет утверждаться соответствующий перечень иностранных государств, который будет пересматриваться два раза в месяц, в первых и пятнадцатых числах. Таким образом, граждане иностранных государств, вошедших в перечень, могут пересекать границу Кыргызской Республики в установленном законодательством КР порядке", - говорится в сообщении правительства.


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URL: https://www.vb.kg/391223
Теги:
граница, правительство, Кыргызстан, коронавирус, карантин, МИД
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