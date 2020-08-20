Алексей Навальный впал в кому. Врачи подозревают отравление

Находящийся в омской больнице оппозиционер Алексей Навальный впал в кому. Его соратники считают, что политика отравили. Врачи называют отравление одной из версий, сообщает РБК.

Как уточняется, утром, 20 августа, во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо в самолете. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, политик после взлета сказал, что нехорошо себя чувствует и попросил салфетку, у него была испарина.

"Попросил с ним поговорить, ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Затем, отошел в туалет, после этого потерял сознание, - рассказала РБК Ярмыш. Один из пассажиров опубликовал видео: слышен стон Навального, который находился в хвосте самолета.

Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там политик впал в кому, сообщила Ярмыш.

В Минздраве Омской области РБК рассказали, что врачи оценивают состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Отравление рассматривается в качестве одной из версий, [но] мы не можем утверждать, что это было именно отравление", - пояснили в пресс-службе.

Днем 20 августа заместитель главного врача омской больницы скорой помощи, где находится Навальный, Анатолий Калиниченко заявил, что состояние основателя ФБК остается тяжелым, врачи заняты спасением его жизни.

"Интенсивная терапия продолжается. Врачи занимаются спасением его жизни. Слава богу, у нас в отделении есть специализированный центр для лечения таких пациентов" - сказал он.

До рейса Навальный, по словам Ярмыш, пил только черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска.

"Сейчас органы власти выясняют все обстоятельства случившегося. На данный момент кофейня закрыта", - сообщил РБК представитель кофейни.

В отделение больницы, где находится Навальный, приехала полиция, которую вызвала Ярмыш, и сотрудники Следственного комитета. По словам корреспондента телеканала РБК, в больницу также приехали сотрудники ФСБ.