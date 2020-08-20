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Кулматова, Джумабеков, Мамытов... Кто вошел в топ-10 партии "Кыргызстан"?

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- Виктория Гунгер
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Партия "Кыргызстан" огласила предварительные списки своих кандидатов и свою предвыборную программу. Их она озвучила на пошедшем накануне съезде. Согласно представленной информации, в первую "десятку" "Кыргызстана вошли:

1. Канат Исаев

2. Талант Мамытов

3. Нурбек Алимбеков

4. Наталья Кулматова

5. Азиз Турсунбаев

6. Руслан Чойбеков

7. Дастан Джумабеков

8. Чолпон Султанбекова

9. Шаршенбек Абдыкеримов

10. Данияр Толонов.

Стоит напомнить, что сегодня, 20 августа, вечером заканчивается выдвижение кандидатов, а до 24 августа партиям надо предоставить в ЦИК все документы для регистрации окончательных списков.


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URL: https://www.vb.kg/391231
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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