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В MegaCom сменился генеральный директор

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- Виктория Гунгер
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Генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком" Акылбек Жамангулов, возглавлявший компанию MegaCom с октября 2018 года, приостановил свои полномочия. Исполняющим обязанности стал Абдулда Суранчиев. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе сотовой компании.

По ее данным, причина неожиданной ротации в том, что Жамангулов будет участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша. С 19 августа исполняет обязанности первый замглавы MegaCom Абдулда Суранчиев.

- Абдулда Суранчиев, экс-министр МВД, ранее работал заместителем гендиректора MegaCom,- говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/391232
Теги:
выборы, партии, Акылбек Жамангулов, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мегаком, Абдулда Суранчиев
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