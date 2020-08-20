В MegaCom сменился генеральный директор

Генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком" Акылбек Жамангулов, возглавлявший компанию MegaCom с октября 2018 года, приостановил свои полномочия. Исполняющим обязанности стал Абдулда Суранчиев. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе сотовой компании.

По ее данным, причина неожиданной ротации в том, что Жамангулов будет участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша. С 19 августа исполняет обязанности первый замглавы MegaCom Абдулда Суранчиев.

- Абдулда Суранчиев, экс-министр МВД, ранее работал заместителем гендиректора MegaCom,- говорится в сообщении.