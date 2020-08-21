Кубатбек Боронов с рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область

Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов с двухдневной рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Отмечается, что в рамках рабочей поездки глава кабмина ознакомится с состоянием социальных объектов, с работами по обеспечению питьевой водой в рамках проекта "Таза суу", со строительством очистительных сооружений сточных вод и уборкой урожая.

Кроме этого, премьер-министр ознакомится с ходом строительства детского сада на 120 мест в городе Каракол и ремонтом отделения инфекционных заболеваний Иссык-Кульской районной больницы в городе Чолпон-Ата.