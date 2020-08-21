Погода
$ 77.73 - 78.11
€ 91.05 - 92.55

Кубатбек Боронов с рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область

136  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов с двухдневной рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Отмечается, что в рамках рабочей поездки глава кабмина ознакомится с состоянием социальных объектов, с работами по обеспечению питьевой водой в рамках проекта "Таза суу", со строительством очистительных сооружений сточных вод и уборкой урожая.

Кроме этого, премьер-министр ознакомится с ходом строительства детского сада на 120 мест в городе Каракол и ремонтом отделения инфекционных заболеваний Иссык-Кульской районной больницы в городе Чолпон-Ата.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391246
Теги:
Иссык-Кульская область, правительство, Кыргызстан, Кубатбек Боронов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  