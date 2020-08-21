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Учителей истории и математики обучили проведению качественных телеуроков

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- Оксана Гут
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Министерство образования и науки КР провело очередной обучающий семинар-тренинг для учителей, задействованных на съемках телеуроков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эта встреча была организована координаторами дистанционного обучения для учителей по предметам "История", "Человек и общество", "Математика".

Участники получили инструкции и советы, как подготовить и сделать качественные телеуроки. Каждый преподаватель активно участвовал в дискуссии и получил ответы на свои вопросы. Были показаны и проанализированы ранее отснятые телеуроки.

К съемкам телеуроков были привлечены 260 специально отобранных учителей. В рамках месячника "Цифровой учитель" для них регулярно проводятся обучающие семинары. На данный момент прошли обучение учителя географии и кыргызского языка.


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URL: https://www.vb.kg/391247
Теги:
Министерство образования, школа, Кыргызстан, карантин
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