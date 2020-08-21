В Беларуси начались проблемы с валютой

В Беларуси продолжаются акции протеста. Со всей страны стали приходить сообщения, что валюта в обменниках заканчивается. В Минске идёт охота за банкоматами с долларами (но и их уже мало). Во многих банках евро продаётся уже по 3 рубля. И это только начало, пишет издание NEXTA.

- По данным наших источников, власти уже обсуждают план о заморозке вкладов в госбанках, - говорится в информации.

Ну а сегодня в республике продолжится общенациональная забастовка. К митингующим планируют примкнуть и водители авто.

- В связи с тем, что нелегитимная власть игнорирует наши требования, администрация канала "Водители 97 процентов" предлагает перейти к активным действиям протеста на дорогах! Сегодня, в пятницу, 21 августа, остановим весь Минск в 10-бальных пробках, можно без опознавательных знаков, просто в 18.00 останавливаемся в своих полосах и стоим минимум 10 минут! - говорится в призыве.