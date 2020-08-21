В Туркменистане бюджетников отправили собирать несуществующий хлопок

В Марыйском велаяте (области) Туркменистана, несмотря на неурожай, бюджетников начали направлять на сбор хлопка. Об этом 20 августа сообщило радио "Азатлык".

Официально о начале хлопкоуборочной кампании пока не объявлено. Однако, как стало известно журналистам, к сбору урожая приступили с 10-17 августа. Больницы, коммунальные службы, государственные типографии и иные госучреждения обязали направить на поля по пять сотрудников. От трудовой повинности можно откупиться, наняв работника вместо себя. За обычный дневной выезд на поле надо заплатить 20 манатов (5,7 долларов), за выезд с ночевкой - 30 манатов (8,5 долларов). Бюджетник при этом не получает незапланированных выходных: вместо поездок на хлопок он продолжает работу в госучреждении.

При этом источники "Азатлыка" сообщают, что в регионе наблюдается неурожай хлопка. Некоторые поля высохли, другие изначально не подходили для этой культуры. По словам бюджетников, по приезде на места им оказывается нечего собирать.

Земля в Туркменистане принадлежит государству, а фермеры выступают в роли арендаторов. При этом "арендодатель" жестко регламентирует - что сажать на земле (обычно это пшеница или хлопок), когда начинать сев и уборку. Собранный урожай сдается государству по фиксированным ценам, попытки скрыть часть урожая пресекаются. Государство регулярно направляет бюджетников на помощь сельчанам, что вызывает критику противников принудительного труда. Тем, кто отказывается от участия в сельхозработах, грозит увольнение. В Туркменистане высок уровень безработицы, а государство является основным работодателем, поэтому обычно протестовать никто не решается. Власти факт принуждения бюджетников к сельхозработам отрицают.