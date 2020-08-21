В Узбекистане прошли первые экзамены на открытом воздухе

Сегодня прошел первый экзамен у абитуриентов, подавших документы Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС". Об этом изданию Nuz.uz сообщила пресс-служба хокимията Ташкентской области.

Как отмечается, из 1309 зарегистрированных абитуриентов 1146 человек сегодня прошли первое испытание по математике.

- Для обеспечения прозрачности и справедливости экзамена, проведенного на открытом воздухе, было привлечено более 130 наблюдателей, распределенных на 4 сектора. Экзамены прошли на стадионе спорткомплекса "Металлург" в Алмалыке, - проинформировало издание.