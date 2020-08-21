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В китайском городе Лэшань произошла утечка хлора (видео)

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- Виктория Гунгер
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В китайском городе Лэшань, провинция Сычуань, на юге страны 20 августа произошла утечка хлора на химическом заводе. Об этом сообщает китайское государственное новостное агентство Xinhua.

Окрестные дома были срочно эвакуированы, а на многочисленных видеосъемках показано, что дороги на выезд из города забиты автомобилями, поскольку жители начали спешно покидать город.

Местный райком КПК распространил заявление, в котором отметил, что взрыва на заводе не было.

Многие местные жители жалуются на резкий неприятный запах в воздухе. При этом, согласно данным местных центров мониторинга окружающей среды, превышений нормы по фтористому и хлористому водороду, хлору, аммиаку, летучим органическим соединениям не отмечено.

В настоящее время ведется расследование.


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URL: https://www.vb.kg/391259
Теги:
Китай, промышленность, чрезвычайные ситуации, Кыргызстан
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