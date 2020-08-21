Военные КР начали в Подмосковье подготовку к танковому биатлону

На подмосковном полигоне "Алабино", где пройдет с 23 августа по 5 сентября танковый биатлон, сборная Кыргызстана в числе других команд-участниц приняла технику, на которой будет выступать в заездах, занялась подготовкой к состязаниям.

Напомним, что по итогам выступлений в 2019 году 16 сборных, среди которых также была команда Вооруженых сил Кыргызстана, были поделены на два дивизиона. В первый дивизион вошли танкисты Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Сербии и Узбекистана, во второй - Абхазии, Вьетнама, Катара, Конго, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана, Южной Осетии. После жеребьевки, состоявшейся на днях на подмосковном полигоне "Алабино", где и будет проходить биатлон, кыргызстанцам выпало в рамках первого этапа выступать на танках зеленого цвета.

Всего таких этапов, согласно установившейся традиции, предусмотрено три - индивидуальная гонка (участвуют все команды), эстафета - полуфинал (участвует 12 команд, по три экипажа от каждой), эстафета - финал (4 команды), когда и будут определены победители. Состав каждой команды - до 21 человека, включая начальник, три экипажа и один запасной, тренерскую группу, отделение технического обеспечения. Всем участникам (за исключением сборных Беларуси и Китая, которые, как и прежде, прибыли со своей техникой), российская сторона предоставила свои танки Т-72Б3.

Получив выделенные им бронемашины, кыргызские танкисты проверяют их техническое состояние, функциональность узлов и механизмов, занимаются техобслуживанием, непосредственной подготовкой к эксплуатации. А также – изучают особенности полигона, на котором развернутся соревнования, различные препятствия, оборудованные на трассах биатлона его организаторами.

Сам он стартует 23 августа, в день открытия Армейских международных игр-2020. Кыргызстанская команда выйдет на первые заезды, согласно результатам жеребьевки, 25 августа в одной группе с танкистами из Казахстана, России и Узбекистана. Участникам индивидуальной гонки предстоит пройти трассу при экстремальных нагрузках и скоростях, специалисты отделений техобслуживания будут готовы в оперативном порядке устранить возможные неполадки.