ГКНБ КР: Бобомурод Абдуллаев передан Узбекской стороне

Бобомурод Абдуллаев передан Узбекской стороне. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Как ранее сообщалось, Госкомитетом национальной безопасности КР по запросу компетентного органа Республика Узбекистан о задержании и выдаче разыскиваемого лица, обвиняемого в совершении тяжкого преступления против интересов Республика Узбекистан, был установлен и задержан гражданин РУз Бобомурод Абуллаев.

Постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек от 10 августа 2020 года в отношении последнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 дней, с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

"22 августа 2020 года, с соблюдением предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и межгосударственными соглашениями норм, регулирующих порядок выдачи граждан иностранных государств для привлечения к уголовной ответственности, на основании вступившего в законную силу решения о выдаче, гражданин РУз Б. Абдуллаев был выдан узбекской стороне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом, компетентными органами запрашивающей стороны были даны гарантии о предоставлении Б.Абдуллаеву всех возможностей для защиты, включая юридическую помощь адвокатов, о не применении пыток, жестокого и бесчеловечного обращения и наказания, а также гарантии предоставления надлежащей медицинской помощи в случае необходимости.