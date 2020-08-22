В России завершилось учение ОДКБ "Эшелон-2020"

Учение "Эшелон-2020", проводившееся с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, завершилось на территории России.

Участие в нем приняли военнослужащие государств – членов этой международной организации – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана - и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ.

По информации штаба, учение "Эшелон-2020" проходило с 17 по 20 августа под руководством заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова, на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Всего были задействованы около одной тысячи военнослужащих и порядка 250 единиц техники.

В ходе учения его участники в сложных условиях пустынно-степной местности, при высоких температурах успешно отработали около двух десятков вводных. В том числе, вопросы развертывания пункта управления маттехобеспечения, организации такого снабжения, перевозки воинских контингентов, охраны и обороны командных пунктов, восполнения расхода боеприпасов.

Единообразный равнинный рельеф, редкая травянистая растительность и поднимающаяся при движении техники пыль осложняли ориентирование и маскировку войск. Но обстановка потребовала развернуть в полевых условиях район массовой заправки автомобильной и бронетанковой техники, комплексный район ее ремонта и восстановления, банно-прачечный комплекс, подвижный хлебозавод.

Также в условиях дефицита водоисточников впервые в ходе учения "Эшелон" был развернут пункт содержания резервного запаса питьевой воды, позволяющий выдавать до 30 кубических метров ее в час. Это обеспечило потребности в воде на бытовые и санитарно-гигиенические нужды всей объединенной группировки войск.

На торжественной церемонии закрытия учения начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что в ходе этого мероприятия были апробировались новые подходы к совершенствованию совместной системы материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ. А это направление, как подчеркнул российский военачальник, является одним из приоритетных в рамках развития военной составляющей всей организации.

"Привлекаемые войска и силы продемонстрировали высокий уровень слаженности действий по вопросам материально-технического обеспечения. Многие элементы комплексного района тылового обеспечения были развернуты оперативно и большинство из них размещались в заглубленных укрытиях. В интересах коллективных сил создавался резервный запас питьевой воды. Успешно отработаны многие другие вопросы по обеспечению совместных действий объединенных группировок войск", - констатировал Анатолий Сидоров.