Завершилась миссия российских военных врачей. Как прошли проводы (фото)

21 августа группа медицинских сотрудников министерства обороны Российской Федерации завершила свою миссию по оказанию комплексной помощи в борьбе с пандемией COVID-19. В этот же день на территории Объединенной российской военный базы г. Кант состоялись проводы российских военных врачей. Об этом сообщает Управление информационного обеспечения Генштаба ВС КР.

За месяц совместной работы в военных госпиталях Бишкека и Оша, 19 медицинских специалистов, среди которых были пульмонологи, анестезиологи и терапевты, оказали квалифицированную медицинскую и консультативную помощь более чем 400 пациентам. Наравне с кыргызскими коллегами, россияне ежедневно несли дежурство в самых загруженных отделениях госпиталей – реанимационном и интенсивной терапии, в терапевтическом отделении вели наблюдение больных, проводили лечебно-диагностические мероприятия.

Параллельно с основной работой, также проходили методические занятия, на которых врачи делились наработанным опытом по организации санитарно-противоэпидемиологических мероприятий и тактике ведения пациентов.

"Уже более полугода медики во всем мире самоотверженно борются с новым вирусом, демонстрируя мужество и самоотдачу. В это сложное время министерство обороны Российской Федерации оказало нам поддержку, направив в Кыргызстан военно-врачебные бригады с необходимым оборудованием. Данная помощь является прямым свидетельством высокого уровня взаимоотношений дружбы, доверия и стратегического партнерства между нашими государствами и нашими Вооруженными Силами", - отметил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС КР п-к Нурлан Кирешеев, провожая медицинских специалистов.

За выполнение гуманитарной миссии российские медики были награждены медалями и грамотами Вооруженных Сил Кыргызской Республики.