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Книгоиздатели Кыргызстана стали номинантами международного конкурса СНГ

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- Евгений Денисенко
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Члены жюри XVII Международного конкурса "Искусство книги государств – участников СНГ-2020" выбрали его номинантов. Заседание жюри, в состав которого вошли представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также Исполнительного комитета Содружества, состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

На конкурс было представлено 75 изданий из 6 стран СНГ (включая Кыргызстан), которые были направлены в виртуальном формате в книжные палаты стран-участниц и членам жюри. Издания оценивались по номинациям "Содружество" ,"Моя страна", "Диалог культур", "Книга для детей и юношества", "Наука и образование", "Арт-книга", "Искусство иллюстрации", "Отпечатано в Содружестве", "Победа""и "Гран-при".

В результате обсуждения жюри выбрало 50 книг, которые будут удостоены дипломов первой, второй и третьей степени, а также специальных дипломов в каждой из номинаций.

Международный конкурс "Искусство книги государств – участников СНГ" проводится ежегодно c 2004 года, он инициируется Межгосударственным советом по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии.

Цель конкурса, как отметил и в Исполкоме СНГ, – поощрение самых ярких и талантливых начинаний в области книгоиздания, повышение культуры книгоиздания и развитие книжного искусства в странах Содружества, поддержка общего культурного пространства СНГ. В этом конкурсе регулярно участвуют и получают награды авторы и книгоиздатели Кыргызстана.

Традиционно лауреатов конкурса награждают в ходе Московской Международной книжной выставки-ярмарки, организуемой ежегодно в сентябре. В юбилейном, 15-м конкурсе "Искусство книги", итоги которого проводились в рамках 31-й ММКВЯ в 2018 году, кыргызстанцы были отмечены целым рядом наград. Лауреатом в номинации "Содружество" стал депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев, удостоенный диплома первой степени за свою книгу "Кыргызы".

Обладателями дипломов первой степени также стали из числа представителей Кыргызстана: в номинации "Книга для детей и юношества" - издательство "Аркус" за "Легенды и сказки" Чингиза Айтматова, в номинации "Арт–книга" - издательство "ST.Арт" за альбом "Графика" Юристанбека Шигаева, в журнале "Наука и инновации" - Сергей Торопов за "Птицы Памира, Гиссара, Алтая и Тянь–Шаня". Дипломы второй степени получило опять же издательство "Аркус" (номинация "Отпечатано в Содружестве") - "за подготовку и печать на высоком художественно–полиграфическом уровне книги Яцека Палкевича "По бездорожью мира", издательство "Архи" (номинации "Искусство иллюстрации" и "Диалог культур") - соответственно за книгу Шейшембека Монолдорова "Кыргызский национальный узор - достояние кочевой эпохи" и "Кыргызские национальные игры" (составители Б.Тунуков, И.Пак). Диплом третьей степени в номинации "Моя страна" наградили мэрию Бишкека за фотоальбом "Пишпек - Фрунзе - Бишкек: 140" (выпущен к 140– летию столицы КР). Специального диплома также было удостоено издательство "Раритет".


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URL: https://www.vb.kg/391283
Теги:
книги, СНГ, культура, Кыргызстан
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